Cavese, il presidente Lamberti: "Penso alla Salernitana ma prima il Cerignola" Il numero uno dei metelliani: "Peccato per il ko di Bari, ripartiamo dalle nostre certezze"

Una lunga intervista per raccontare quelle che sono le aspettative stagionali ma anche il pensiero al prossimo derby con la Salernitana. Alessandro Lamberti, presidente della Cavese, si racconta alle colonne de "Il Mattino" e volge lo sguardo già alla sfida di domenica prossima all'Arechi: "Il pensiero alla partita con la Salernitana c’è, ma adesso siamo totalmente concentrati sul Cerignola. Solo dopo inizieremo a pensare al derby".

Il numero uno torna sulla sconfitta di Bari: "Ci sarebbe piaciuto iniziare in maniera diversa questo campionato, abbiamo avuto le occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Sulla stagione? Abbiamo fatto un ottimo lavoro di riconferme, resistendo anche alle lusinghe per diversi nostri calciatori. Dobbiamo essere calmi perché è solo la prima giornata, sebbene gli spunti emersi nelle partite vadano tenuti in grande considerazione. Non sono abituato a drammatizzare, ma è chiaro che dobbiamo essere bravi a comprendere da subito i nostri difetti. Abbiamo un nuovo tecnico che ha sicuramente bisogno di tempo. Masitto è alla prima esperienza tra i professionisti ma ritengo abbia la giusta tempra. Lavora sulle certezze dell’anno scorso e vuole trovare un equilibrio, inserendo gradualmente le sue idee per provare a migliorare qualche difetto emerso in precedenza".