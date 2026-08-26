Scontro tra tir sul raccordo: traffico e disagi, chiusa l'autostrada Uno dei mezzi trasportava pomodori, problemi e caos sulla Salerno-Avellino

Mattinata di traffico e disagi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in direzione nord. A seguito di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, la circolazione ha subito pesanti rallentamenti. In particolare, poco dopo lo svincolo di Fisciano, due camion si sono scontrati, provocando il ribaltamento di uno dei due che trasportava pomodori. Per consentire le operazioni di messa si è ribaltato un tir carico di pomodori, rendendo necessaria la chiusura del tratto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale Anas ed agenti della Polizia Stradale.

Di seguito la nota diffusa da Anas:

A causa di un incidente stradale, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Avellino, su RA 2 “Raccordo autostradale di Avellino”, al km 10,900 all’altezza di Fisciano (Salerno).



Nel sinistro sono rimasti coinvolti due autocarri pesanti.



Istituita uscita obbligatoria a Fisciano.



Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

