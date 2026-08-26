Salernitana, su Ottochannel ritorna l'appuntamento con Granatissimi La trasmissione dedicata ai granata in onda ogni mercoledì a partire dalle 20.30

Nuove le stagioni, stesse le abitudini. Su Ottochannel canale 16 ritorna l'appuntamento con Granatissimi, il tradizionale appuntamento dedicato alla Salernitana che, a partire da stasera (mercoledì 26 agosto), andrà in onda ogni mercoledì alle 20.30.

La conduzione, come sempre, è affidata a Carla Polverino che avrà come suoi compagni di viaggio gli opinionisti Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci. Ospite della prima puntata il giornalista Gigi Amati ed i direttori sportivi Enrico Fedele e Giuseppe Cannella.

Come sempre previsti collegamenti con addetti ai lavori, tifosi e protagonisti del campionato di serie C. Ma i veri protagonisti sarete voi. Non mancherà l'interazione da casa con la possibilità di intervenire in diretta, telefonando o inviando un messaggio Whatsapp al 3428725223. Un appuntamento da non perdere, a partire da stasera. Il mercoledì di Ottochannel è...Granatissimi.