Salernitana, il sindaco De Luca: "Esordio deprimente, servono rinforzi" "Ho salutato Iervolino. La squadra ha bisogno di rinforzi se vogliamo evitare un anno di sofferenze"

Il ritorno all'Arechi da sindaco, l'incontro e la stretta di mano con Danilo Iervolino in tribuna. Vincenzo De Luca commenta la sconfitta della Salernitana con il Sorrento e bussa a rinforzi: "Iervolino? Ci siamo incontrati e salutati, me ne sono uscito un po’ depresso per la verità, devo dire che sul piano sportivo dobbiamo essere onesti: il Sorrento ha meritato ampiamente la vittoria, si è presentato con una squadra estremamente competitiva, aggressiva sul piano atletico, tecnico e tattico, per quello che posso capire. Nel primo quarto d’ora hanno fatto almeno 4 contropiede che potevano portare a gol, quindi tanto di cappello, onore a loro.

Vediamo di preoccuparci dei fatti nostri perché non ho competenze tecniche, ma credo che abbiamo bisogno di rafforzare di molto la nostra squadra se vogliamo avere un campionato non di sofferenza, diciamo così".