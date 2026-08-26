Salernitana, lo Spezia torna a bussare per Achik: la volontà del club granata Nuovi contatti fra il ds Angelozzi e l'entourage dell'esterno che rispetterà la decisione del club

L'unico ad accendere il gioco granata, un faro ad illuminare il reparto offensivo. Un gol al debutto con la Scafatese, l'impressione di essere l'uomo in più per far brillare l'attacco della Salernitana. Ismail Achik si è imposto come l'uomo in più di questo avvio di stagione. Serse Cosmi non può rinunciare al numero sette, modificando anche l'assetto iniziale con il 3-4-2-1 che ben si sposa con le caratteristiche del marocchino.

Sul tavolo però c'è anche il nodo rinnovo. Il calciatore è in scadenza nel giugno 2027 ma al momento il club non ha intavolato alcuna trattativa per il prolungamento del legame. Se ne parlerà al termine del mercato. Eppure c'è l'insidia Spezia che si è rifatta viva. Nuovi contatti nei giorni scorsi tra i bianconeri e l'entourage del calciatore. La Salernitana al momento fa muro. Il calciatore non forzerà la mano per l'addio. Non è da escludere un nuovo rilancio sul gong.