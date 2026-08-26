Addio al giurista Pietro Rescigno, il cordoglio del sindaco Vincenzo De Luca Maestro del diritto civile, era nato a Salerno

Anche la città di Salerno piange la scomparsa di Pietro Rescigno, giurista italiano e maestro del diritto civile. Era nato a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca lo ha ricordato, esprimendo il cordoglio dell'Amministrazione.

"Esprimo il profondo cordoglio personale e della Civica Amministrazione per la morte del professor Pietro Rescigno, uno dei più autorevoli giuristi italiani", si legge in una nota. "Il nostro illustre concittadino è stato un grande studioso ed un maestro per intere generazioni di magistrati, avvocati, operatori del diritto, ricercatori e studenti. Alla grande cultura giuridica, alla conoscenza rigorosa della norma e delle sue applicazioni ha sempre congiunto una profonda umanità ed la capacità di cogliere le evoluzioni sociali ed economiche. La sua era una magistrale concezione del Diritto come strumento fondamentale per la crescita di una comunità giusta e solidale. Professore emerito dell'Università "La Sapienza", dove ha insegnato dal 1970 al 2005, accademico dei Lincei, nel 2014 era stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran croce dell'ordine al merito della Repubblica. Alla figlia Francesca, docente dell’Università di Bologna, ed a tutti i congiunti ed allievi giunga il nostro abbraccio solidale".

