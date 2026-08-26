Salernitana, subito La Gumina e Pieraccini. Cosmi recupera un attaccante I due calciatori a disposizione di Cosmi per Foggia. E un attaccante prepara la sfida da ex

Subito uno contro l'altro. Uno scatto pubblicato dalla Salernitana vede fronteggiarsi Antonino La Gumina e Simone Pieraccini. I due nuovi rinforzi della Salernitana sono pronti per la trasferta di Foggia. Primo allenamento per l'attaccante e per il difensore agli ordini di Serse Cosmi al Centro Sportivo Mary Rosy. Opzioni in più dunque, con il difensore che potrebbe rappresentare sin da subito un valore aggiunto.

Per gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercitazioni tecniche seguite da un lavoro tattico. Marco Bevilacqua ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni. L'attaccante ha smaltito il problema muscolare al polpaccio e prenota una chance per la sfida da ex. Terapie per Kees de Boer e Jonas Heinz.