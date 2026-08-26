Avversari Salernitana, Coda si presenta a Catania: "Qui per vincere" La punta: "Dicono sia finito, dimostrerò sul campo che non è così facendo quello che so fare, i gol"

Un innesto importante. Massimo Coda è il colpo da novanta dell'ambizioso Catania. Una delle pretendenti al pari di Salernitana e Bari alla serie B diretta ha presentato questo pomeriggio l'attaccante di Cava de' Tirreni, corteggiato anche dalla Salernitana: "All'inizio aspettavo la B ma per giocarmi le mie chance anche in chiave promozione. Ho preferito scendere di categoria e giocare per vincere in una piazza importante come Catania. Eravamo contatti da tempo. Appena c'è stata l'opportunità di chiudere l'ho fatto. Lavorerò per entrare in forma prima possibile. Ci siamo dati un po' di giorni per riprendere il ritmo con la squadra, domani valuterò con il mister se partire con il gruppo o restare in sede. Mi calerò nella nuova realtà con umiltà, quel che ho fatto in passato non conta. Cercherò di dare una mano ai più giovani".

"Mi dicono di essere un calciatore finito, dimostrerò sul campo"

Al giudizio di "calciatore finito", Coda risponde così: "Tanti dicono che sono vecchio, che sono un giocatore finito. Non c'è nulla che possa caricarmi di più. Non devo fare niente di diverso da quel che ho fatto altrove, bisogna solo calarsi nei meccanismi della squadra. So che la piazza è stufa di questa categoria, dovremo fare tutto velocemente, senza farci influenzare da condizionamenti esterni".

Fonte foto: Catania Fc