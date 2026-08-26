Salernitana, Faggiano ripensa a Ferraris. Sondato un trequarti della Juve Stabia Casiraghi si allontana, Faggiano studia diverse soluzioni per regalare un nuovo rinforzo a Cosmi

Daneiele Casiraghi si avvicina al Ravenna. La Salernitana si era inserito nella corsa al trequartista in uscita dal Sudtirol con un'offerta importante. Eppure, nonostante il biennale sul tavolo con opzione per il terzo anno, il calciatore è destinato ad un'altra meta. Il Ravenna aspetta solo il sì di Casiraghi per chiudere l'affare con il Ravenna, mettendo sul tavolo anche il cartellino di Rossetti, mossa che ha avuto il via libera del Sudtirol che chiedeva un addio a titolo definitivo.

In auge il nome di Ferraris

Una mossa che obbliga la Salernitana a puntare su un altro trequartista. In cima ai pensieri di Serse Cosmi c'è sempre Andrea Ferraris. Nuovi contatti, con l’entourage che ha tra le mani il rinnovo proposto dal Pescara. Il club abruzzese ha accelerato sul fronte rinnovo con un corposo adeguamento del legame sottoscritto due anni fa con un ingaggio ch non rispecchia il valore del calciatore. Un contratto triennale che la Salernitana metterebbe sul tavolo in caso di trattativa e di apertura all’addio agli abruzzesi. Il Pescara però alzerà la posta anche alla luce dell'accordo sancito due anni fa con il Monza e che prevede la divisione del compenso per il cartellino.

Un sondaggio in casa Juve Stabia

Si sondano anche altre piste. Nelle scorse ore, la Salernitana ha preso informazioni sulla situazione di Kevin Piscopo, calciatore di proprietà della Juve Stabia ma in scadenza nel giugno 2027. Piscopo è stato schierato da titolare da De Giorgio nel debutto in campionato a Palemo e piace per la sua duttilità. Le vespe vorrebbero cedere il trequartista, possibile contropartita tecnica nell'affare Sibilli-Juve Stabia. Faggiano incassa anche il gradimento dell'entourage di Della Morte, in uscita dal Vicenza ma i veneti pretendono l'addio a titolo definitivo.