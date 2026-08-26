"La destra non si ferma d’estate": nuove tappe di Fdi nel Salernitano Vietri: "incontrare le comunità e dare voce alle loro esigenze"

Continua in provincia di Salerno la campagna nazionale “La destra non si ferma d’estate” di Fratelli d’Italia per ascoltare i cittadini e far conoscere i risultati raggiunti dal Governo Meloni. Giovedì 27 agosto, alle ore 18:30, un gazebo informativo sarà allestito in via Italia (angolo via Gramsci) a Battipaglia. Il giorno successivo (venerdì 28 agosto), alle ore 18:30, un altro gazebo informativo sarà presente in Corso Umberto I n.329, a Cava de’ Tirreni. A seguire gli altri appuntamenti: domenica 30 agosto, ore 10.30, in Corso G. Amendola (altezza Chiosco Don Pietro) a Sarno; martedì 1 settembre, alle ore 18.00, in Piazza Dante Alighieri sul lungomare di Salerno (altezza Camera di Commercio); mercoledì 2 settembre, alle ore 18.30, al “Plaza” (via Enrico Berlinguer) di Scafati; giovedì 3 settembre, dalle 18.30 alle 20, in Corso G. Matteotti n.34 a Nocera Superiore.

Alle iniziative saranno presenti parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, amministratori locali, dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia. “Prosegue il nostro viaggio nei comuni della nostra provincia - dichiara il deputato e commissario provinciale di FdI Imma Vietri - per incontrare le comunità e dare voce alle loro esigenze. Ma i gazebo informativi di Fratelli d’Italia rappresentano anche una importante occasione per raccontare quanto realizzato concretamente dal Governo Meloni in questi quattro anni (dal taglio delle tasse alla sicurezza, dalla lotta all’immigrazione clandestina alle politiche per il lavoro e il welfare, dal turismo al Piano Casa ecc), in attesa del grande appuntamento di venerdì 4 settembre al porto di Bari dove festeggeremo con la Presidente Giorgia Meloni il record del governo più longevo della storia della Repubblica” conclude Vietri.

