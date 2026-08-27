Ex Salernitana, Capomaggio: "Ho lasciato una bella città per vincere" Il centrocampista argentino si presenta in Liguria: "Ho l'esperienza per guidare il gruppo"

Prime parole da centrocampista dello Spezia. Galo Capomaggio volta pagina. L'ex centrocampista della Salernitana apre un nuovo capitolo della sua carriera come leader dell'ambizioso club ligure: "Le prime sensazioni sono molto positive, ho trovato un bel gruppo pieno di ragazzi giovani e un mister preparato e con idee chiare: in queste settimane stiamo cercando di lavorare al massimo per assimilare quanto prima le sue richieste e affrontare al meglio il campionato. Sono molto contento di aver già esordito, perchè per un calciatore come me trovare il ritmo partita è fondamentale, inoltre poter scendere in campo in una partita aiuta a trovare sempre miglior feeling con i compagni e questo è un aspetto molto importante per la stagione. Sono uno dei calciatori con più esperienza per età e carriera, quindi la responsabilità di essere uno dei più esperti mi fa piacere, mentre a livello fisico magari non sono ancora al top, ma sto lavorando intensamente e penso che nel breve tempo sarò al mio meglio".

Arrivo da una bella città come Salerno

“Il progetto tecnico e la voglia di far bene fin da subito sono senza dubbio stati molto importanti nel dialogo con il Direttore Angelozzi, inoltre questa è una piazza molto importante, con tradizione e un grande tifo; arrivo da un'altra bella città come Salerno e anche la qualità di vita della Spezia ha sicuramente inciso nella mia scelta e sono molto felice di essere qui. L'ambiente spezzino? Per ora ho visto il "Picco" solo da spettatore, ma ho trovato un ambiente incredibile, che ha spinto la squadra dall'inizio alla fine senza mai pause e per un gruppo giovane come il nostro questo è senza dubbio un aspetto fondamentale, che può aiutare tantissimo durante la gara”.

Voglio fare più gol

Il ruolo? Le mie caratteristiche sono in primis quelle di un regista, quindi sono solito giocare davanti alla difesa, ma ultimamente ho fatto anche la mezzala o il difensore, quando c'era la necessità: mi interessa aiutare la squadra e sono pronto a tutto per farlo. In carriera ho trovato spesso la via del gol e credo che le idee del mister possano valorizzare sicuramente le mie caratteristiche, ma in questo momento quello che conta è raggiungere la miglior forma possibile per esser efficaci sul campo. Ho trovato un gruppo pieno di bravi ragazzi, tutti molto forti tecnicamente, chiaro che tanti sono alle prime partite in Serie C e devono adattarsi velocemente in un campionato dove ogni errore si paga a caro prezzo".