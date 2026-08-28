Salerno, undici associazioni scrivono a De Luca: "Consigli comunali in diretta" Appello per la trasmissione in diretta televisiva e/o streaming

Con una lettera indirizzata al sindaco del Comune di Salerno, al presidente del Consiglio Comunale e a tutti i capigruppo consiliari, undici associazioni - portavoci delle istanze di tanti cittadini salernitani - hanno avanzato richiesta formale di garantire la trasmissione in diretta televisiva e/o streaming dei lavori dell'assise cittadina a partire già dalla prossima seduta.



L'iniziativa è promossa dalle associazioni Ottantaquattrocento (rappresentata da Mariarosaria Vitiello), Semplice Salerno (Elisabetta Barone), Ali per la Città (Alfonso Malangone), Prendersi Cura (Filomena Paola Scannapieco), Difesa Costa Salerno (Alfonso Mignone), Italia Nostra (Rosa Carafa), Decrescita Felice Salerno (Alessio Della Medaglia), Salerno in Comune (Gianluca De Martino), Rete dei Giovani (Maria Rosaria Cardenuto), Comitato Salute e Vita (Lorenzo Forte) e Salerno Migliore (Alessandro Turchi).



La richiesta nasce dalla convinzione che la trasparenza e l'accessibilità rappresentino valori fondamentali per costruire un rapporto di fiducia partecipativo tra la cittadinanza e le istituzioni. Il Consiglio Comunale costituisce infatti il luogo in cui si dibattono i temi di interesse collettivo e si assumono decisioni che impattano direttamente sulla vita quotidiana della comunità.

«La vera trasparenza non si esaurisce nella mera pubblicazione a posteriori degli atti e delle delibere approvate», spiegano i rappresentanti delle associazioni. «È essenziale creare le condizioni affinché i cittadini possano seguire l'intero dibattito pubblico, ascoltando direttamente gli interventi e i diversi punti di vista espressi in aula. Offrire la diretta rappresenta un passo concreto per avvicinare le Istituzioni alla cittadinanza, rafforzando i principi di democrazia e partecipazione attiva».



Le associazioni sottoscrittrici auspicano quindi che l'amministrazione comunale di Salerno accolga l'istanza, autorizzando l'attivazione del servizio di trasmissione in diretta televisiva e/o via web fin dal prossimo Consiglio Comunale.

