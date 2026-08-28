Salerno Est nel degrado: il comitato di quartiere incontra l’assessore Natella Entro la fine di settembre previsto un nuovo incontro con i cittadini

Il comitato di quartiere Salerno Est Arechi ha incontrato questa mattina l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, per segnalare lo stato di degrado delle aree situate nei pressi dei nuovi complessi residenziali sorti a ridosso di Marina di Arechi. Erba alta, manutenzione pressoché assente e fenomeni di prostituzione su strada sono tra le principali criticità denunciate da tempo dai residenti, che chiedono interventi concreti e immediati per restituire decoro e sicurezza al quartiere.

All’incontro era atteso anche il vicesindaco Nino Savastano, che non ha potuto partecipare a causa di un improvviso problema familiare. In sua rappresentanza era presente il segretario Ciro Cotugno. Savastano aveva già avuto modo di confrontarsi con il Comitato, assicurando il proprio impegno sulle problematiche della zona.

Il presidente del Comitato, Cesare Guarini, ha richiamato l’attenzione sulle criticità dell’area Cartiera, ricordando all’Amministrazione comunale anche il problema degli odori nauseabondi che si avvertono con regolarità, soprattutto durante le ore notturne. «Questa parte della città è ormai una zona residenziale in pieno sviluppo, nella quale negli ultimi anni sono sorti numerosi edifici e si sono insediate molte famiglie. Proprio per questo non può continuare a essere trattata come un’area periferica e abbandonata a se stessa», ha dichiarato la vicepresidente del Comitato, Maria Rosaria Sica.

«Il Comune deve garantire pulizia, manutenzione e decoro. Erba alta, canneti e terreni incolti sono diventati ricettacolo di insetti e rifiuti e, in alcuni punti, limitano persino la visibilità, creando un concreto pericolo per chi percorre le strade», ha aggiunto Sica.

La vicepresidente ha inoltre sottolineato la necessità di individuare i proprietari delle aree private, intimando loro di provvedere alla manutenzione e intervenendo, secondo quanto previsto dalle norme, in caso di inadempienza. È stata ribadita anche la richiesta di controlli più frequenti e incisivi contro i fenomeni di prostituzione su strada presenti nella zona. Il Comitato ha richiamato l’attenzione anche sulla necessità di tutelare la quiete dei residenti rispetto ad alcuni locali che diffondono musica fino alle cinque del mattino. «Il diritto al divertimento non può trasformarsi nel diritto di impedire agli altri di dormire», dicono.

Tra le richieste avanzate figura anche il potenziamento del trasporto pubblico locale, attraverso l’aumento delle corse e la garanzia di collegamenti adeguati durante i fine settimana e nei giorni festivi.

L’assessore Natella ha raccolto le segnalazioni e assunto l’impegno di promuovere, entro la fine di settembre, un nuovo incontro con il Comitato, i residenti e gli uffici competenti del settore Ambiente, per verificare gli interventi avviati e affrontare le criticità ancora irrisolte.