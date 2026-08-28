Zuckerberg atterra al Costa d'Amalfi e poi "vola" a bordo di un superyacht Il fondatore di Facebook ha trascorso qualche ora tra Capri e Positano

Trascorrerà le sue vacanze su di un mega yatch, tra la Costiera Amalfitana e Capri. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta, ha scelto le bellezze della Campania per trascorrere qualche giorno all'insegna del relax e della spensieratezza. Atterrato giovedì pomeriggio all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento (sempre più utilizzato da personaggi famosi per giungere in Campania), l'imprenditore è salito a bordo di un elicottero che lo ha portato direttamente a poppa di un superyacht. Dopo la sosta davanti a Positano, lo yacht si sarebbe mosso verso Capri.

Non è la prima volta che Zuckerberg sceglie la Costiera Amalfitana per le sue vacanze. Nel 2012, pochi mesi dopo il matrimonio, il fondatore di Facebook scelse proprio la Costiera per una tappa del viaggio di nozze. In quell'occasione soggiornò all'Hotel Caruso di Ravello. Quattordici anni dopo, per il suo ritorno in Costiera, ha scelto invece la privacy e il comfort di un grande yacht.