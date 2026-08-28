Serie A, basket. La Longobardi Scafati si presenta ai suoi tifosi Appuntamento martedì 1° settembre al PalaMangano

Si alza il sipario sulla nuova stagione della Longobardi Scafati, ai nastri di partenza del campionato di serie A, con la presentazione ufficiale della squadra in programma il primo settembre dalle ore 20 alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Una serata dedicata soprattutto ai tifosi, che ritroveranno alcuni dei vecchi protagonisti della cavalcata vincente dello scorso anno e i nuovi atleti gialloblu scelti per potenziare il roster per questa entusiasmante avventura sportiva. Madrina e presentatrice della prima parte dell’evento, Anna Pettinelli: conduttrice televisiva e radiofonica. Al suo fianco Lucio Pierri, attore e volto tv, oramai habitué al palazzetto di Scafati. Spazio anche alla musica, con un intermezzo dei Soul Food Vocalist. E, infine, una sorpresa per i tifosi più piccoli, con alcuni giocolieri che si esibiranno in campo.

Chiuso questo preludio, sarà poi il momento del basket giocato, con un allenamento congiunto tra Longobardi Scafati e Avellino Basket. Un’occasione per vedere all’opera il team guidato da capitan Bruno Mascolo che oramai da alcune settimane è alle prese con un lavoro duro di preparazione in vista dell’esordio del 27 settembre.