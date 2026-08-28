Un addio nell'aria da settimane. La Salernitana si divide da Filippo Berra. Il difensore passa al Foggia. Di seguito, l'annuncio del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Foggia 1920 per la cessione del difensore classe 1995 Filippo Berra. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo. Il club ringrazia Berra per l’impegno profuso nel corso della sua militanza in maglia granata, con l’augurio delle migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".
UFFICIALE - Salernitana, è addio con Berra: passa al Foggia
Il difensore si trasferisce in Puglia
Salerno.