Montecorvino Rovella, ragazza scompare nel nulla: ritrovata sana e salva Ricerche terminate positivamente nel giro di poche ore

Si sono concluse positivamente, nel giro di poche ore, le ricerche di una giovane di cui era stata segnalata la scomparsa a Montecorvino Rovella. La ragazza è stata rintracciata sana e salva ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento del comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Francesco Grimaldi, e hanno visto la partecipazione della Polizia Municipale, guidata dal comandante Graziano Lamanna, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Operativo Ecologico, dell'Associazione Athena e del Gruppo Operativo dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il dispositivo di ricerca, attivato in pochi minuti, è stato esteso alle aree limitrofe e portato a termine con il ritrovamento della giovane.

«Ringraziamo di cuore quanti si sono adoperati in queste ore: la macchina della sicurezza ha risposto con tempestività e con una collaborazione esemplare tra forze dell'ordine, uffici comunali e volontariato», dichiarano il sindaco Martino D'Onofrio e l'assessora alla Sicurezza, Milena Salvatore. «È la conferma che, quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano. Il nostro pensiero va ora alla ragazza e alla sua famiglia».

