Salernitana-Cavese, aspettando l'Osservatorio biglietti solo per i tesserati Si tratta di una misura provvisoria, attese novità nelle prossime ore

È partita alle 15 di oggi (mercoledì 2 settembre) la prevendita dei biglietti per il derby di domenica tra la Salernitana e la Cavese. In attesa della pronuncia dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive - che non è ancora arrivata -, la società granata ha fatto sapere che i biglietti potranno essere acquistati "soltanto dai possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026 e per i soli settori dello stadio Arechi destinati alla tifoseria di casa". "Tale indicazione è stata disposta dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, in seguito alla riunione del GOS tenutasi questa mattina, e resterà valida fino a nuove prescrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Seguiranno aggiornamenti al riguardo".

Si tratta, dunque, di una misura provvisoria, adottata per consentire l'avvio della prevendita anche in assenza delle decisioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Non appena ci sarà la pronuncia, la misura dovrebbe essere revocata, consentendo l'acquisto dei tagliandi anche ai non possessori di tessera del tifoso.

In prima istanza sono già state adottate le seguenti limitazioni: l’acquisto per i settori locali è vietato ai residenti nei comuni di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Settore ospiti. In attesa delle decisioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei tagliandi per la Curva Nord Inferiore è sospesa. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi con successiva comunicazione.