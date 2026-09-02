Salerno, paura nella zona orientale: divampa un incendio in un appartamento I vigili del fuoco hanno scongiurato il peggio

Vigili del Fuoco in azione questo pomeriggio nella zona orientale di Salerno. I caschi rossi sono intervenuti in via Posidonia, all'altezza del civico 212, a causa di un incendio divampato all'interno di un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto e supportati da un'autoscala, i pompieri sono riusciti ad accedere all'abitazione attraverso il balcone, penetrando direttamente nella cucina, locale d'origine delle fiamme. Grazie al rapido intervento, l'incendio è stato domato in breve tempo.

Le fiamme hanno interessato principalmente l'ambiente della cucina - probabilmente a causa di un guasto elettrico - provocando inoltre l'annerimento di parte dell'abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Vopi di Pontecagnano Faiano che hanno prestato assistenza a due persone rimaste lievemente intossicate.