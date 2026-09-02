Ex Salernitana, Varone tornerà all'Arechi da avversario "Non vedo l'ora di scendere in campo, avevo bisogno di sentirmi importante"

Tornerà all'Arechi da avversario Ivan Varone. Il centrocampista napoletano, dopo aver rescisso il contratto con la Salernitana, si è legato per un anno al Giugliano, club che milita nello stesso girone del cavalluccio marino.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti ad acquistare un calciatore di questo calibro", ha detto il ds dei tigrotti Angelo Antonazzo. "La proprietà è molto soddisfatta di questa operazione, che va a completare il nostro reparto di centrocampo. Ivan può darci grande qualità, esperienza, temperamento e personalità, dentro e fuori dal campo. È un innesto di spessore, sia dal punto di vista umano che sportivo. Arriva a Giugliano con grande voglia, da domani sarà a disposizione del mister e siamo davvero felici di accoglierlo nella nostra famiglia”.

Le prime dichiarazioni di Ivan Varone: “Sono felice di essere qui a Giugliano, in una società seria che mi ha voluto fortemente. Avevo bisogno di sentirmi importante, del calore dei tifosi. Non vedo l’ora di scendere in campo, ci vediamo allo stadio che abbiamo tante cose belle da fare insieme”.