Polla, trovato in possesso di droga: arrestato 48enne Operazione dei carabinieri

A Polla i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (Potenza), hanno tratto in arresto un 48enne del posto, indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nella sua disponibilità, diverse tipologie di droghe già suddivise in dosi: cocaina, crack, eroina e hashish, per un peso complessivo di circa 22 grammi. I militari hanno trovato e sequestrato anche bilancini di precisone, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, verosimilmente provento di attività illecita.