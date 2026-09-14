Asili nido, De Luca: "Salerno è tra le migliori città d'Italia" Le parole del sindaco all'inaugurazione della struttura di Monticelli

"Siamo, credo, oggi fra le prime quattro città d'Italia per il numero di posti negli asili nido". Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, questa mattina, in occasione dell'avvio del nuovo anno educativo degli asili nido comunali, insieme all'assessore alle Politiche sociali Paola de Roberto. De Luca ha parlato a margine dell'inaugurazione del Micronido Monticelli, in viale dei Venti, realizzato con un finanziamento della Regione Campania.

UN SERVIZIO DI QUALITÀ E UN'OPPORTUNITÀ PER LE MAMME LAVORATRICI

"Siamo arrivati a un numero importante di asili nido nella città di Salerno – ha sottolineato il sindaco –. La cosa importante non è solo che offriamo un servizio di grande qualità in un quartiere importante della città, ma anche garantire, oltre che un servizio per l'infanzia, un'opportunità per le mamme che hanno un'attività lavorativa di poter svolgere il proprio lavoro avendo tranquillità nella collocazione dei bambini". Per De Luca, quello degli asili nido rappresenta anche "un segno di civiltà".

LA SCUOLA RESTA PRIORITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il sindaco ha quindi rivolto un augurio a tutti coloro che oggi iniziano il nuovo anno scolastico, annunciando che la scuola "rimarrà uno degli ambiti sociali di maggiore attenzione" per l'amministrazione comunale. "Stiamo lavorando sia per quanto riguarda le strutture fisiche sia per quanto riguarda l'equilibrio nei diversi quartieri", ha detto De Luca, ricordando che sono in corso gare per la messa in sicurezza di altri tre istituti importanti.

IN ATTESA DI FINANZIAMENTI PER ALTRE SCUOLE

Il Comune, ha aggiunto il sindaco, attende inoltre finanziamenti richiesti per altri interventi, "dalla scuola Alberto Alemagna alla Lanzalone nel centro storico". "La scuola rimarrà al centro della nostra attenzione", ha concluso De Luca.