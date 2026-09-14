Barletta-Salernitana, Paci: "Sfida ad una big, un onore affrontare Cosmi" Il tecnico dei pugliesi, ex calciatore di Cosmi: "Mi ha dato tantissimo, sa dare grinta e ferocia"

Massimo Paci presenta Barletta-Salernitana in conferenza stampa: “Abbiamo messo alle spalle la sconfitta di Casarano. Siamo arrabbiati ma siamo consapevoli che abbiamo perso la sfida per la troppa voglia di vincere. Questo è il dna della squadra che l’anno scorso ci ha portato successi. Noi anche a Casarano ci siamo spinti offensivamente perché volevamo vincere. Ora dobbiamo ripartire con lucidità, serenità, equilibrio ma anche la fame vista a Casarano. Ora abbiamo un’opportunità contro una squadra costruita per vincere il campionato. Non dobbiamo spaventarci ma essere orgogliosi di una grande sfida davanti alla nostra gente. Noi vogliamo vincere sempre e a tutti i costi. Sappiamo che affrontiamo tanti campioni ma dobbiamo prestare grande attenzione. Poi questi sono step di crescita.

Sulla Salernitana

Giocare in casa con il nostro pubblico è emozionante. Sapevamo fosse un inizio complicato ma abbiamo dimostrato forza, al di là dei risultati. Noi vogliamo sfruttare il nostro pubblico, in una sfida che non siamo riusciti a preparare con tempo. Vogliamo riscattare la sconfitta di Casarano, ripartendo dall’organizzazione, dal desiderio, dalla voglia di fare una grande prova. Parliamo però di una big, con budget importante, calciatori di valore. Non dobbiamo avere paura, servirà equilibrio, rispetto, concentrandoci sull’organizzazione per tutti i 90’. Cambieremo qualcosa e cercheremo soluzioni.

Su Cosmi

L’ho avuto al Siena. Per me è un onore sfidare un grande come Cosmi dal quale ho imparato tantissimo sia sulla gestione del gruppo che per la sua verve, la sua esperienza. Mi aspetto una Salernitana feroce come lo è lui. Però non avremo paura e ci giocheremo le nostre chance”.