Via ai lavori sul binario dismesso della Nocera-Codola: così cambia tutto Modifiche alla viabilità e ok al parco urbano con la corsia ciclo-pedonale

Si è svolta questa mattina, presso l'Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore, la conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori per la riqualificazione e la nuova viabilità sul tratto del binario dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. All'incontro hanno partecipato il sindaco Paolo De Maio, l'assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Perna, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Luciano Passero e il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Mario Ferrante.

IL NUOVO TRONCO STRADALE SP06 E LA CORSIA CICLO-PEDONALE

L'intervento, previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), punta a realizzare una nuova viabilità alternativa con l'obiettivo di alleggerire il traffico veicolare lungo la SR266 – via Giovanni Falcone, attraverso la realizzazione del nuovo tronco stradale SP06, che collegherà viale San Francesco a via Fratelli Buscetto. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova arteria a senso unico, dotata di corsia ciclo-pedonale e pavimentazione sostenibile.

UN NUOVO PARCO URBANO E AREE DI PARCHEGGIO

Accanto all'intervento sulla viabilità sarà realizzato un parco pubblico urbano, a ridosso dello stadio comunale "San Francesco d'Assisi", con nuove piantumazioni e arredo urbano. È prevista, inoltre, la rifunzionalizzazione del tratto terminale cieco verso via Genovese, destinato alla creazione di nuove aree di parcheggio.

LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE PERNA E DEL PRESIDENTE PASSERO

"Il progetto ci permette di intervenire in maniera organica su un tratto oggi inutilizzato, trasformandolo in una nuova infrastruttura al servizio della mobilità cittadina. Alla nuova strada affianchiamo una corsia ciclo-pedonale, un nuovo parco urbano e ulteriori spazi destinati alla sosta", afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Perna.

"L'avvio dei lavori rappresenta un passaggio concreto nella realizzazione di un intervento atteso e importante per il territorio. Continueremo a seguire con attenzione l'avanzamento dell'opera affinché possa tradursi in un miglioramento effettivo della vivibilità e della mobilità cittadina", conclude il presidente della Commissione Lavori Pubblici Luciano Passero.

DE MAIO: "UN'OPERA STRATEGICA PER GROTTI, ARENULA E PIEDIMONTE"

"Con l'avvio di questo intervento recuperiamo un'area dismessa e la restituiamo alla città con una funzione completamente nuova, intervenendo contemporaneamente sulla mobilità, sulla qualità degli spazi pubblici e sul verde urbano. È un'opera strategica che ci consentirà di offrire un'alternativa alla viabilità esistente e di migliorare i collegamenti in un'area particolarmente importante della città. Soprattutto per i quartieri di Grotti, Arenula e Piedimonte che saranno alleggeriti dal traffico veicolare. Quest'opera è un'infrastruttura che la città attendeva da decenni", conclude il sindaco Paolo De Maio.