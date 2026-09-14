Salernitana, il ritardo col Potenza costa 400 euro: i dettagli La decisione del Giudice Sportivo

C'è anche il nome della Salernitana nell'ultimo comunicato del Giudice Sportivo. Il club granata è stato sanzionato con un'ammenda di 400 euro "per avere i propri tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto gli stessi si attardavano all'ingresso in campo per regolarizzare l'equipaggiamento". Dunque un ritardo amaro per il club granata. Si registrano anche le seconde ammonizioni stagionali per Anastasio e Llano.