VIDEO | Tenta di rubare in casa forzando la porta d'ingresso: arrestato

Nella notte del 13 settembre, a Buccino, i Carabinieri hanno arrestato un 45enne irpino, indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
SORPRESO MENTRE FORZAVA LA PORTA CON UN PALANCHINO
Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l'indagato sarebbe stato sorpreso mentre cercava di introdursi all'interno di un'abitazione mediante la forzatura della porta di ingresso con l'utilizzo di un palanchino, senza riuscire nel suo intento grazie all'intervento dei militari che, giunti tempestivamente sul luogo, hanno sorpreso l'uomo durante l'atto criminoso.
TROVATI HASHISH E OLTRE 6.700 EURO IN CONTANTI
Sottoposto a perquisizione, l'indagato è stato inoltre trovato in possesso di circa 40 grammi di stupefacenti tipo hashish e della somma in contanti di 6.740 euro, ritenuta verosimile provento dell'attività di spaccio.