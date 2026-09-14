Barletta-Salernitana, i convocati di Cosmi: c'è una novità

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani Barletta-Salernitana alle 21:00 allo stadio Cosimo Puttilli, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Nella lista figura Perina: prima chiamata per il portiere. Ancora out per infortunio Capuano, Heinz, De Boer e Djibril. Il primo proverà ad esserci sabato con il Giugliano.
Di seguito, l’elenco dei convocati Barletta-Salernitana:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;
DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.