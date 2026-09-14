Anno scolastico, alzabandiera con l'Esercito per gli alunni del Galilei-Di Palo Un'importante opportunità per avvicinare i giovani alle istituzioni

Questa mattina, gli uomini e le donne del reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) e gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” hanno partecipato insieme alla cerimonia dell’alzabandiera in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

L’evento si è svolto nel piazzale della scuola alla presenza di circa 200 tra alunni e alunne, dei docenti e del dirigente scolastico Emiliano Barbuto.

Sulle note dell’Inno nazionale i militari hanno issato il Tricolore, dando vita a un momento di riflessione sui valori fondanti dell’Esercito quali rispetto, unità, responsabilità e coraggio, oltre che sul significato del servizio e dell’impegno verso il Paese, rappresentando un'importante opportunità per avvicinare i giovani alle Istituzioni e stimolare il loro senso civico.

Al termine, il comandante di reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, ha sottolineato il significato che la bandiera rappresenta per gli italiani e ha ricordato, nell’occasione, i Caduti di tutte le guerre. Inoltre, il Colonnello Crivellotto ha evidenziato l’importanza della sinergia tra Esercito e Scuola per contribuire a formare cittadini consapevoli sui valori di democrazia, Patria, pace e libertà.

Per l’occasione è stato allestito un Info Point nel campetto sportivo della scuola, dove personale qualificato del reggimento ha fornito informazioni sulle opportunità formative e professionali e offerte dall’Esercito.