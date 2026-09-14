Zes e Pnrr, nel Salernitano completate opere per 50 milioni De Luca rilancia: "Ora completiamo il prolungamento della metropolitana"

Si chiude con 50 milioni di euro di investimenti complessivi il programma di interventi infrastrutturali finanziati attraverso il Pnrr e la Zes nella provincia di Salerno, 32 dei quali destinati alla zona industriale del capoluogo. È quanto emerso questa mattina a Palazzo di Città, nel corso della conferenza stampa sul completamento dei lavori nella zona industriale di Salerno, alla presenza del sindaco Vincenzo De Luca, del capo del Dipartimento per il Sud, Giosy Romano e del presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti.

"Non è importante solo la quantificazione delle risorse messe a disposizione per Salerno, ma poter oggi celebrare la conclusione dei lavori - ha sottolineato Romano - . Abbiamo dato la plastica dimostrazione di come un'infrastruttura immateriale come la semplificazione possa tramutarsi in una materiale, con la realizzazione di aree, strade ed elementi a supporto dell'impianto industriale". Il capo del Dipartimento ha poi ricordato che "ci sono altre opere candidate sulla delibera Cipess" e che sono in corso le procedure di evidenza pubblica. L'obiettivo, ha spiegato, è "continuare a realizzare una sinergia istituzionale che riesca ad accompagnare gli imprenditori che vogliono fare istanza all'interno della Zes, realizzare le infrastrutture a supporto di quegli investimenti e farlo nel miglior e nel minor tempo possibile".

"Abbiamo cominciato questa mattina tutta una serie di interventi stradali fatti nell'area Asi - ha aggiunto il sindaco De Luca - Stiamo lavorando, ovviamente, integrando questi lavori con il programma di San Matteo. Uno sforzo al limite delle nostre possibilità umane, organizzative, fisiche, imprenditoriali. Stiamo mantenendo l'impegno che avevamo detto: a San Matteo a Salernosi cambia faccia". Sul fronte della mobilità, il primo cittadino ha indicato come priorità il prolungamento della metropolitana: "L'investimento più importante è realizzare la metropolitana nella sua estensione fino all'aeroporto e a Battipaglia". Quanto ai tempi di realizzazione delle opere, ha precisato: "Stiamo lavorando per fare le cose con i tempi coreani".

Per Visconti, l'appuntamento di oggi "testimonia come ci sia stata un'enorme attenzione da parte della Zes sull'area industriale di Salerno e in generale su tutti quei distretti produttivi che assolvono funzioni retroportuali o di piattaforme logistiche e produttive".