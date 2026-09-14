VIDEO. Lotta all'abusivismo e formazione: estetisti e acconciatori a confronto Iniziativa promossa dalla Cna Salerno

Il mondo dell’estetica e dell’acconciatura è pronto a voltare pagina. La nuova legge nazionale introduce importanti novità per il comparto del benessere, tra cui il riconoscimento ufficiale della figura dell’estetista oncologica, la revisione dei percorsi formativi e l’inserimento dell’onicotecnico tra le professioni regolamentate e la lotta all'abusivismo.

Si tratta di un passo decisivo verso una maggiore tutela, qualificazione e valorizzazione delle competenze di chi opera ogni giorno nel settore.

Per approfondire i contenuti del cosiddetto DDL Ancorotti e le opportunità che ne derivano, la CNA Salerno ha organizzato un incontro-dibattito presso il Salone del Genovesi della CCIAA di Salerno (via Roma).

Un’occasione di confronto tra imprese, professionisti e "addetti ai lavori" per discutere cosa cambia con la nuova normativa, le esigenze reali del settore e le prospettive di crescita per le imprese. Un momento di dibattito dove CNA Nazionale raccogliera' le istanze e le osservazioni provenienti dalla provincia di Salerno.