Salerno, De Luca contro il Garante per la privacy: "Proteggiamo gli incivili" Segnalazione dall'Autorità per aver mostrato una persona mentre abbandonava rifiuti

"Non è un Paese serio. Anziché valorizzare le immagini di chi rispetta le regole, noi perdiamo tempo a proteggere i farabutti, i cafoni, gli incivili". È lo sfogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca dopo l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali relativo alla pubblicazione di immagini di una persona ripresa mentre abbandonava rifiuti in strada. Dal Garante per la protezione dei dati personali - secondo quanto si apprende - è stata inviata al Comune di Salerno una richiesta di informazioni a seguito di una segnalazione arrivata all'Autorità.

De Luca ha raccontato che sul proprio sito erano state pubblicate immagini, con il volto oscurato, di una persona che aveva abbandonato prima un frigorifero e poi un asse da stiro nel centro storico. Nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, il sindaco ha contestato l'intervento dell'Autorità sostenendo che "noi stiamo educando le giovani generazioni a girare la testa dall'altra parte, a non rispettare l'autorità, a non rispettare la buona educazione, e ci preoccupiamo dei farabutti".



