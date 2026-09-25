Battipaglia, donna in stato di agitazione lancia una cassettiera sull'ambulanza

Il volo dal primo piano fortunatamente non ha provocato feriti

battipaglia donna in stato di agitazione lancia una cassettiera sull ambulanza
Battipaglia.  

Si sono vissuti istanti di tensione e paura questa mattina a Battipaglia durante un intervento di soccorso effettuato in via Cavalcanti dai sanitari del 118. I volontrari della Pubblica Assistenza Vopi erano stati allertati per dare supporto ad una persona che era in stato di agitazione. All'arrivo sul posto, la situazione è ben presto degenerata. La donna, dopo aver minacciato di lanciarsi nel vuoto, ha iniziato a scagliare oggetti dal balcone. Dopo aver lanciato diverse paia di scarpe dal primo piano, ha lasciato cadere anche la cassettiera che è finita sull'ambulanza. Fortunatamente nessuno dei volontari è stato colpito.  

Prima del trasporto verso l'ospedale Ruggi di Salerno, però, la donna si è scagliata contro i soccorritori: uno è rimasto ferito al polso e l'altro nella zona perioculare. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, i sanitari medicati.
 

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