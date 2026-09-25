Battipaglia, donna in stato di agitazione lancia una cassettiera sull'ambulanza Il volo dal primo piano fortunatamente non ha provocato feriti

Si sono vissuti istanti di tensione e paura questa mattina a Battipaglia durante un intervento di soccorso effettuato in via Cavalcanti dai sanitari del 118. I volontrari della Pubblica Assistenza Vopi erano stati allertati per dare supporto ad una persona che era in stato di agitazione. All'arrivo sul posto, la situazione è ben presto degenerata. La donna, dopo aver minacciato di lanciarsi nel vuoto, ha iniziato a scagliare oggetti dal balcone. Dopo aver lanciato diverse paia di scarpe dal primo piano, ha lasciato cadere anche la cassettiera che è finita sull'ambulanza. Fortunatamente nessuno dei volontari è stato colpito.

Prima del trasporto verso l'ospedale Ruggi di Salerno, però, la donna si è scagliata contro i soccorritori: uno è rimasto ferito al polso e l'altro nella zona perioculare. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, i sanitari medicati.

