Tragedia a Laurino: donna trovata senza vita in strada Sarebbe caduta dal balcone, disposta l'autopsia

Dolore e incredulità a Laurino, nel Cilento, per la morte di una 48enne. Il corpo della donna è stato rinvenuto questa mattina in strada. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale sono state riscontrate ferite compatibili con una violenta caduta. L'ipotesi è che sia caduta dal balcone della sua abitazione ma, al momento, la dinamica di quanto accaduto e le cause non sono state ancora chiarite.

La Procura di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro della salma che, nei prossimi giorni, dovrà essere sottoposta ad autopsia. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I militari dovranno ricostruire gli ultimi istanti di vita della 48enne per capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Resta il grande dolore della comunità cilentana per una morte che ha lasciato tutti senza parole.