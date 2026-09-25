Avversari Salernitana, che tegola per il Catania: lungo stop per Russo Il bomber etneo finisce sotto i ferri

Una brutta tegola. Il Catania fa i conti con una partenza non facile. Mentre la panchina di Emilio Longo continua a traballare, il tecnico di Pontecagnano Faiano perde anche il suo bomber. Flavio Russo va ko e sarà costretto ad un lunghissimo stop, di almeno due mesi. L'ufficialità in una nota del club: "Catania Football Club rende noto che il calciatore Flavio Russo, in prestito dall'U.S. Sassuolo, ha riportato la lesione del tendine congiunto hamstring della coscia destra nel corso del primo tempo della partita Catania-Barletta. Russo verrà sottoposto a intervento chirurgico nei primi giorni della prossima settimana presso una struttura europea specializzata".

Salvo clamorosi colpi di scena, Russo salterà Salernitana-Catania in programma il 15 novembre prossimo. Per gli etnei l'attacco sarà tutto sulle spalle di Massimo Coda. Longo però recupera anche Salvatore Caturano dopo la lunga squalifica.

Fonte foto: Catania Football Club