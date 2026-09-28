Ripascimento Universo Beach, prove d'intesa per la sostituzione della sabbia Riunione in Comune tra l'Amministrazione e la ditta

Prove d'intesa tra il Comune di Salerno e la ditta che ha effettuato i lavori di ripascimento sulla spiaggia di "Universo Beach". Questa mattina si è svolta a Palazzo di Città una riunione convocata dal sindaco Vincenzo De Luca, per un primo confronto tecnico con l'impresa aggiudicataria dei lavori di ripascimento della spiaggia di Torrione.

"È stata verificata la disponibilità dell'impresa a rimuovere tutto il materiale nel rispetto del capitolato previsto, ed è stato anche affrontato il problema delle riserve economiche sollevate. Non vi sono ostacoli a trovare un'intesa. Per l'avvio dei lavori ora si attende l'autorizzazione dell'ufficio Ambiente della Regione", fanno sapere in una nota dal Comune di Salerno. "Comunicheremo ovviamente ogni decisione e ogni evoluzione del programma a tutti gli enti e le strutture interessate per quanto di competenza".