Salernitana, iniziata la missione Bari: De Boer accelera Squadra in campo per la sfida di domenica

Tutti in campo. È ripresa quest'oggi la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 4 ottobre contro il Bari allo stadio Arechi. Dopo la sconfitta di Crotone, granata subito chiamati alla riscossa. Per gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto.

Dall'infermeria arrivano buone indicazioni da Kees De Boer che accelera e spera di avere minuti. Differenziato per Marco Capuano. Palestra e terapie per Malik Djibril e Jonas Heinz. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.