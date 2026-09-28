Omicidio a Pellezzano: figlio soffoca nel sonno la madre 85enne La tragedia è avvenuta in casa, indagini in corso dei carabinieri

Tragedia nella notte a Pellezzano dove un'anziana è stata soffocata nel sonno ed uccisa dal figlio. Il fatto è avvenuto in un'abitazione di via Nicotera, nella cittadina della Valle dell'Irno. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del comandante Carlo Santarpia. La vittima, da quanto si apprende, è una donna di 85 anni. A compiere il folle gesto, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, sarebbe stato il figlio 53enne.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In casa, al momento della tragedia, pare ci fosse anche il fratello maggiore dell'uomo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno ed il medico legale che ha provveduto ad effettuare un primo esame esterno sulla salma della donna. Dolore e sgomento nella Valle dell'Irno per una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato.