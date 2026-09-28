Salernitana-Bari, attesa per la prevendita: si rinnoverà il gemellaggio L'ultimo incrocio all'Arechi nel novembre 2024. Si valutano tifosi biancorossi nei Distinti

10 novembre 2024: nel prepartita e all'intervallo le bandiere e le sciarpe di Salernitana e Bari si uniscono sul prato dell'Arechi. A sorridere, calcisticamente parlando, saranno i galletti con un 0-2 che segnò il punto più basso dell'era tecnica campana targata Martusciello. Due anni dopo Salernitana e Bari si ritrovano ma in una cornice amarissima. Già la serie B di due anni fa stava strettissima, con i granata freschi di retrocessione dalla A e i galletti con il 'galleggiamento' motivo di discordia. Ora la C è un inferno dalla quale tutte e due vogliono scappare. I galletti, alle prese con la lotta contro i De Laurentiis e il tema multiproprietà che Salerno conosce benissimo, sono partiti forte e si godono il primato. La Salernitana invece si lecca le ferite e mastica amaro.

Il gemellaggio

La storia ricorda una data: 25 settembre 1983. Leggenda vuole che in principio fu un fumogeno a dare il via al rapporto fra le due fazioni. Di colore rigorosamente viola, i supporters del Bari furono tra i precursori in tutta Italia, i primi a usarli. A Salerno piacquero particolarmente, e una richiesta d’informazioni diede vita alle prime basi gettate per un’amicizia. Il resto è storia, con una fratellanza lunga 43 anni e che si rinnoverà domenica.

La prevendita

C'è attesa per quella che sarà la corsa al biglietto per Salernitana-Bari di domenica sera. In Curva Nord non sarà più invasione nel nome della capienza massima di 500 unità legata ai lavori iniziati in Curva Nord e alle nuove disposizioni. Ecco perchè, nel nome del via libera del Viminale, è facile immaginare che nei Distinti troveranno posto tantissimi tifosi biancorossi per un gemellaggio pronto a rinnovarsi.