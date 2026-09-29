"Fitwalking for Ail", a Salerno la camminata solidale contro la leucemia L'iniziativa solidale è stata presentata al Comune

Quattro chilometri per attraversare Salerno, ma soprattutto per camminare al fianco di chi affronta un tumore del sangue. Torna domenica 4 ottobre la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

L’appuntamento è alle 9 in piazza della Libertà, da dove partirà un percorso aperto a tutti che attraverserà il centro storico, piazza Portanova, via Mercanti, la Stazione Marittima, via dei Principati e il Lungomare.? La manifestazione, organizzata da Ail Salerno-Sezione Marco Tulimieri, coinvolgerà quest’anno 40 città italiane e unirà attività fisica, sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.?La novità dell’edizione salernitana è la scelta della città, insieme a Torino, come “villaggio sponsor” della Fitwalking for Ail. In piazza della Libertà sarà allestito il Villaggio Ail, dove saranno presentate le attività svolte durante l’anno dall’associazione a sostegno dei pazienti e delle famiglie, tra cui i percorsi di riabilitazione e le iniziative legate al movimento e al benessere.?Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre disponibile gratuitamente il 'check-up virtuoso', uno screening sanitario rivolto ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere prevenzione, attenzione alla salute e corretti stili di vita.

La mattinata sarà animata dai volontari con attività dedicate al tema del dono e della partecipazione, momenti di danza e brevi video-interviste ai partecipanti.Per partecipare è previsto un contributo minimo di 10 euro per gli adulti, mentre i minorenni potranno iscriversi gratuitamente. Le iscrizioni sono possibili presso la sede AIL Salerno di via Andrea Lauro Grotto 19 e online. Fino a esaurimento scorte, agli iscritti sarà consegnato il kit ufficiale con T-shirt e sacca personalizzate. Il ricavato sarà destinato alle attività dell’Ail a favore dei pazienti con malattie del sangue e delle loro famiglie.