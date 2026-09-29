A fuoco la litoranea di Campolongo: le fiamme stanno distruggendo il territorio Operazioni particolarmente complesse per i vigili del fuoco

Un vasto incendio è divampato questa mattina, intorno alle 10:30, nella fascia costiera di Campolongo, ad Eboli. Le fiamme, di notevole portata, stanno impegnando duramente i soccorritori.

Sul posto sono operative due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Eboli, supportate da due autobotti. Per fronteggiare il rogo dall'alto, è intervenuto anche l'elicottero "Drago", decollato da Pontecagnano.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono attualmente in corso. La natura dell'incendio è ancora in fase di accertamento, ora l'obiettivo principale è domare le fiamme per limitare - per quanto possibile - i danni all'ecosistema, uno dei più preziosi ma anche fragili del territorio salernitano.