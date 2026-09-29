Salernitana, la marcia verso Bari: Capuano spinge per il rientro Il difensore rientra parzialmente in gruppo. Cosmi ha un gruppo quasi al completo

Buone notizie da Marco Capuano. La Salernitana si avvicina al big match con il Bari con un rientro importante. Marco Capuano, dopo il ritorno nella lista dei convocati per la sfida di Crotone, ora accelera. Il difensore, che ieri ha lavorato a parte, oggi si è parzialmente allenato con i compagni, segno di una condizione in graduale miglioramento dopo l’infortunio al polpaccio patito prima della sfida con la Cavese. Nel prepartita della sfida con il Crotone avvea lavorato a parte, con una seduta differenziata per testare le condizioni del polpaccio. Poi nessuno utilizzo, anche alla luce di un risultato che ha chiesto l'ingresso in campo di risorse offensive.

Stamane, nella seconda seduta settimanale di allenamento verso la gara di domenica col Bari, ka squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a pressione. Buone risposte anche da De Boer che si candida per una chance a gara in corso. Ancora palestra e terapie Heinz e Djibril.