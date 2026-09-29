Ex Salernitana, sorriso Ruggeri: debutto in Nazionale e vittoria in Turchia Il laterale si è ben distinto con la maglia dell'Italia

Una sfumatura granata in una serata indimenticabile. Matteo Ruggeri si gode l’esordio in Nazionale, la prima presenza con la selezione maggiore dopo le tante esperienze nelle varie selezioni giovanili. Il terzino sinistro in forza all’Aston Villa dopo l’addio all’Atletico Madrid è stato schierato titolare da Roberto Mancini nel match di Nations League con la Turchia terminata con un rotondo 1-4 per gli azzurri, rispondendo con una prestazione più che convincente (solidità in difesa e zampino sul terzo gol azzurro).

Per Ruggeri un sogno finalmente realizzato. L'esterno ex Salernitana fu convocato proprio da Mancini per uno stage al pari di Zortea durante la sua esperienza in granata, mentre Spalletti in passato lo convocò senza tuttavia mai utilizzarlo. Poi la grande chance per il nuovo corso del Mancio, l’ultimo calciatore passato per la Salernitana a debuttare in Nazionale fu Luca Ranieri, difensore ed ex compagno proprio di Ruggeri ai tempi della salvezza 7%, che fu scelto da Spalletti per la sfida con l’Estonia.