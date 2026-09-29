Salerno, la Polizia ha celebrato San Michele con una messa all'Annunziata Ad impreziosire la manifestazione l'esibizione del maestro violinista Daniele Gibboni

Anche a Salerno la Polizia di Stato ha celebrato il suo Santo Patrono con una messa solenne presso la chiesa della SS. Annunziata. Il rito religioso è stato officiato da monsignor Alfonso Raimo, vescovo di Salerno, alla presenza del Questore di Salerno, Olimpia Abbate, del Prefetto Francesco Esposito, dei comandanti provinciali e dei rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine, dei rappresentanti della magistratura e di numerose autorità civili e militari.

Alla celebrazione hanno preso parte anche le rappresentanze del personale della Questura di Salerno, degli Uffici delle Specialità della Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, gli atleti dell’Associazione di Promozione Sociale ASD Salerno nonché i familiari delle Vittime del Dovere e dei Caduti in Servizio.

Ad accompagnare la celebrazione religiosa è stato il maestro violinista Daniele Gibboni, che ha contribuito, con la sua esecuzione, a rendere ancora più solenne e suggestivo il momento liturgico.

"La ricorrenza di San Michele Arcangelo ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sul valore e sull’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che, quotidianamente, indossano la divisa e svolgono il proprio servizio con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità - si legge nella nota stampa della Questura -. Un pensiero particolare è stato rivolto ai Caduti in Servizio e a quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere, il cui esempio continua a rappresentare un riferimento per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. San Michele Arcangelo, figura simbolica di forza, giustizia e protezione, richiama quei valori che ispirano quotidianamente la missione della Polizia di Stato: difendere i più deboli, contrastare ogni forma di illegalità, garantire la sicurezza e contribuire alla tutela della convivenza civile e della pace sociale".