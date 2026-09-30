Turismo, dati Istat 2025: +23% di presenze a Salerno città E' il trend di crescita più alto tra i cinque capoluoghi campani

La città di Salerno si conferma una delle mete turistiche più attrattive e dinamiche del panorama nazionale. I dati ufficiali rilasciati dall'Istat relativi ai flussi turistici evidenziano una crescita straordinaria per il territorio comunale, consolidando il ruolo della città non solo come porta d'ingresso per le vicine costiere, ma come vera e propria destinazione autonoma di eccellenza.

I più recenti relativi alle presenze turistiche certificano, infatti, una costante crescita. Nell'anno 2025, rispetto all'anno precedente, si registra un +13% negli arrivi e un +23,1% per le presenze per un complessivo di quasi 1.600.000 arrivi e quasi 6.400.000 presenze (numero totale di pernottamenti e notti trascorse in città). Salerno registra di gran lunga il trend di crescita più alto tra i cinque capoluoghi campani e rispetto al dato nazionale.

In particolare il dato relativo alle presenza certifica un sensibile aumento della permanenza media dei turisti, che scelgono di trattenersi più a lungo a Salerno per scoprirne il patrimonio storico, paesaggistico, culturale, enogastronomico e la programmazione di eventi e manifestazioni lungo l'intero arco dell'anno.