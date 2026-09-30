Prefettura in campo contro la violenza sulle donne

Incontro con le atlete della Omeps Pb63 Battipaglia

prefettura in campo contro la violenza sulle donne
Salerno.  

In occasione della Giornata Internazionale della Non-Violenza, promossa dall’Assemblea generale delle Nazione Unite in concomitanza alla data di nascita di Mahatma Ghandi, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito – insieme al Questore, Olimpia Abbate e ai comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Andrea Corinaldesi e Luigi Carbone – incontrerà il 2 ottobre alle ore 11 le
atlete della Omeps Pb63 Battipaglia, unica squadra femminile del Sud Italia che milita nel massimo campionato di basket di A1.

Il club salernitano, che è anche il solo in Italia ad avere uno staff tecnico composto esclusivamente da donne, raccogliendo l’invito del Prefetto ad essere tutti testimoni della non-violenza, ha voluto promuovere una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
L’iniziativa – che si inserisce nell’ambito delle attività sul tema promosse in questi anni dalla Prefettura, in rete con altre istituzioni e con il coinvolgimento di tanti giovani – si propone di contribuire alla divulgazione del “1522”, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, attraverso il mondo dello sport come luogo di aggregazione, educazione e diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sul rifiuto di ogni forma di violenza.

Le atlete indosseranno una maglia, appositamente realizzata per la prima giornata di campionato, con un messaggio contro la violenza di genere. La t-shirt sportiva sarà indossata in campo durante l’inno nazionale nell’opening day dell’A1, trasmesso dalla Rai e dalle piattaforme streaming, con tutte le squadre italiane riunite a Campobasso il 3 e 4 ottobre.

La Omeps Pb63 ha voluto condividere con il Prefetto e le altre istituzioni che saranno presenti all’incontro – che si svolgerà nel Salone Azzurro di Palazzo di Governo – questa iniziativa che parte da Salerno ma ha già ricevuto il pieno sostegno della Lega Basket
Femminile e di altri enti sportivi.

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