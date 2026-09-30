Prefettura in campo contro la violenza sulle donne Incontro con le atlete della Omeps Pb63 Battipaglia

In occasione della Giornata Internazionale della Non-Violenza, promossa dall’Assemblea generale delle Nazione Unite in concomitanza alla data di nascita di Mahatma Ghandi, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito – insieme al Questore, Olimpia Abbate e ai comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Andrea Corinaldesi e Luigi Carbone – incontrerà il 2 ottobre alle ore 11 le

atlete della Omeps Pb63 Battipaglia, unica squadra femminile del Sud Italia che milita nel massimo campionato di basket di A1.

Il club salernitano, che è anche il solo in Italia ad avere uno staff tecnico composto esclusivamente da donne, raccogliendo l’invito del Prefetto ad essere tutti testimoni della non-violenza, ha voluto promuovere una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa – che si inserisce nell’ambito delle attività sul tema promosse in questi anni dalla Prefettura, in rete con altre istituzioni e con il coinvolgimento di tanti giovani – si propone di contribuire alla divulgazione del “1522”, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, attraverso il mondo dello sport come luogo di aggregazione, educazione e diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sul rifiuto di ogni forma di violenza.

Le atlete indosseranno una maglia, appositamente realizzata per la prima giornata di campionato, con un messaggio contro la violenza di genere. La t-shirt sportiva sarà indossata in campo durante l’inno nazionale nell’opening day dell’A1, trasmesso dalla Rai e dalle piattaforme streaming, con tutte le squadre italiane riunite a Campobasso il 3 e 4 ottobre.

La Omeps Pb63 ha voluto condividere con il Prefetto e le altre istituzioni che saranno presenti all’incontro – che si svolgerà nel Salone Azzurro di Palazzo di Governo – questa iniziativa che parte da Salerno ma ha già ricevuto il pieno sostegno della Lega Basket

Femminile e di altri enti sportivi.