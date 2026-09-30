Aeroporto di Salerno, Wizz Air annuncia tre nuove rotte estere: i dettagli La novità a partire dal 6 giugno 2027

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, rafforza ulteriormente la propria presenza in Campania annunciando l’avvio, dal 6 giugno 2027, di tre nuovi collegamenti internazionali dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento verso Budapest, Tirana e Varsavia.

L’annuncio rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita della compagnia nella regione e arriva a poche settimane dalla conferma del quarto Airbus A321neo basato a Napoli, che entrerà a far parte della base campana da marzo 2027.

Con l’ingresso di Salerno nel proprio network, Wizz Air rafforza così un polo campano sempre più articolato tra Napoli e Salerno, ampliando le possibilità di viaggio per i passeggeri e sostenendo al tempo stesso la connettività internazionale e i flussi turistici verso una delle regioni più dinamiche del mercato italiano.

Il nuovo sviluppo è reso possibile anche dal solido rapporto costruito negli anni con GESAC, con cui Wizz Air continua a lavorare per accompagnare la crescita del sistema aeroportuale campano e rispondere alla crescente domanda di mobilità da e verso il territorio.

Le tre nuove rotte saranno operate con aeromobili Airbus A321neo e i biglietti sono disponibili da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l'app WIZZ:

Salerno - Budapest: operata ogni mercoledì e domenica, a partire dal 6 giugno 2027, con tariffe da 24,99€

Salerno – Tirana: operata ogni mercoledì, giovedì e domenica dal 6 giugno 2027, con tariffe da 14,99€

Salerno - Varsavia: operata ogni mercoledì e domenica dal 6 giugno 2027, con tariffe da 22,99€

L’arrivo di Wizz Air a Salerno si inserisce in una fase di forte consolidamento della compagnia in Campania. A Napoli, Wizz Air ha incrementato la propria capacità operativa del 62% anno su anno, mentre nella stagione estiva 2026 la crescita ha raggiunto il 133,6% rispetto all’estate precedente.

A questo percorso si è aggiunto, nelle scorse settimane, l’annuncio del quarto aeromobile basato all’Aeroporto Internazionale di Napoli, operativo da marzo 2027, insieme a nuove rotte verso Palermo, Nizza, Basilea e Genova e a circa 500.000 posti aggiuntivi messi a disposizione dei passeggeri.

L’avvio dei voli da Salerno rappresenta quindi la naturale prosecuzione di questa strategia e consente a Wizz Air di valorizzare ulteriormente la complementarità tra i due scali, offrendo un network sempre più ampio ai passeggeri campani e creando nuove opportunità per il turismo internazionale verso Napoli, Salerno, la Costiera Amalfitana e l’intera regione.

“La Campania occupa un ruolo centrale nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia e l’annuncio di oggi rappresenta una nuova importante tappa di un percorso che stiamo portando avanti con grande continuità. Solo poche settimane fa abbiamo annunciato il quarto aeromobile basato a Napoli e un ulteriore significativo aumento della nostra capacità sul territorio; oggi estendiamo la nostra presenza anche a Salerno, aggiungendo tre nuovi collegamenti internazionali verso Budapest, Tirana e Varsavia. Napoli e Salerno rappresentano per noi due componenti complementari di un unico, forte polo campano, attraverso il quale vogliamo offrire sempre più opportunità di viaggio ai passeggeri e, allo stesso tempo, sostenere l’attrattività internazionale della regione. Il rapporto costruito con GESAC ci permette di guardare con fiducia alla crescita del nostro network in Campania e di continuare a investire in uno dei mercati più importanti per Wizz Air in Italia. Let’s WIZZ, Campania!” ha commentato József Váradi, CEO di Wizz Air.

“L’annuncio di Wizz Air è un segnale importante per la crescita dell’Aeroporto di Salerno e conferma la fiducia della compagnia nel sistema aeroportuale campano. Desidero ringraziare il CEO Váradi per aver scelto di investire su Salerno: dietro questo accordo c’è un intenso lavoro di squadra, portato avanti con l’obiettivo di costruire opportunità di sviluppo solide e durature per lo scalo.

Le nuove rotte verso Tirana, Budapest e Varsavia arricchiscono il network e aprono Salerno a tre mercati internazionali dalle grandi potenzialità, rafforzando i collegamenti della Campania con i Balcani e l’Europa centrale. L’ingresso di Wizz Air amplia inoltre il portafoglio dei vettori presenti e rende l’offerta dello scalo sempre più diversificata e competitiva. L’accordo prevede una nuova destinazione all’anno per i prossimi tre anni, che porterà progressivamente a sei le rotte operate da Wizz Air sullo scalo di Salerno. Sappiamo, però, che sarà soprattutto la risposta del mercato a orientare le future scelte della compagnia. La sfida, quindi, comincia adesso: lavorare insieme perché queste rotte abbiano successo e possano creare le condizioni per una presenza sempre più importante di Wizz Air a Salerno e per un ulteriore sviluppo della connettività internazionale dello scalo”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

L’annuncio si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia, dove la compagnia ha consolidato negli anni la propria presenza fino a diventare il secondo vettore per quota di mercato nel Paese. Nel 2025 Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, confermando il mercato italiano come uno dei pilastri della propria strategia europea.