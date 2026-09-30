Collegamento SS18-svincolo di Castel San Giorgio, l’opera entra nel vivo L'intervento è stato approvato dalla Commissione Bilancio

“Quello compiuto oggi è un passaggio concreto per il territorio. Il collegamento tra la viabilità alternativa alla SS18 nell’Agro Nocerino-Sarnese e lo svincolo autostradale di Castel San Giorgio è stato inserito nella risoluzione di maggioranza sul Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2027-2029, approvata dalla Commissione Bilancio. Inserire l’opera nella programmazione regionale significa compiere un passo importante per garantirne la copertura economica e creare le condizioni per arrivare alla sua realizzazione”. Lo rende noto il consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente, Giovanni Maria Cuofano.

“Il nostro obiettivo è riprendere un cammino che negli anni ha accumulato ritardi e riportare questa infrastruttura dentro un percorso concreto. Non possiamo limitarci a parlare della necessità dell’opera: dobbiamo recuperare il tempo perduto e accompagnare il progetto attraverso i diversi passaggi della programmazione regionale, fino alla realizzazione”.

“Il collegamento con lo svincolo autostradale di Castel San Giorgio può incidere in maniera significativa sull’assetto della mobilità dell’Agro Nocerino-Sarnese. Significa creare una viabilità alternativa alla SS18, alleggerire il traffico nei centri abitati, migliorare i collegamenti con la Valle dell’Irno e la Costiera Amalfitana e rafforzare la connessione con la rete autostradale. “Ma c’è anche una questione di sicurezza e resilienza del territorio. Una nuova direttrice significa poter contare su un collegamento alternativo in caso di emergenze, facilitare la mobilità dei mezzi di soccorso e ridurre la vulnerabilità di un territorio che oggi concentra una parte importante dei propri flussi su un numero limitato di arterie”.

Cuofano ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare il Presidente della Regione Campania Roberto Fico per l’attenzione dimostrata verso l’Agro Nocerino-Sarnese e per l’impegno politico affinché le esigenze di questo territorio trovino spazio nella programmazione regionale. Allo stesso modo, ringrazio il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture Mario Casillo per l’operatività e per il lavoro che, in ragione della delega, sarà fondamentale nel dare concretezza ai successivi passaggi. In questa fase di costruzione del percorso è importante che ci sia una piena sinergia tra indirizzo politico e azione amministrativa”.

“L’approvazione della risoluzione in Commissione Bilancio rappresenta quindi un punto di partenza concreto. Ora dobbiamo continuare a lavorare per recuperare i ritardi accumulati e fare in modo che la programmazione si traduca nei successivi atti e nelle risorse necessarie alla realizzazione dell’opera. L’obiettivo è chiaro: riprendere il cammino e portare il collegamento tra la viabilità alternativa alla SS18 e lo svincolo di Castel San Giorgio verso la sua concreta realizzazione”, conclude Cuofano.

