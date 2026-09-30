Stadi Euro2032, l’Arechi aspetta. Abodi annuncia: "Fatto un lavoro eccezionale" In giornata verrà comunicato il primo elenco di stadi e città indicate dalla Figc all'Uefa

Oggi la FIGC trasmetterà alla UEFA il dossier completo sulle città candidate a ospitare gli Europei 2032 insieme alla Turchia. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, a margine del lancio della quinta edizione di Sky Up The Edit, ha raccontato tutto il suo orgoglio per il lavoro svolto: “A breve vedrete cosa siamo stati in grado di fare”, le parole del Ministro. Salerno e l’Arechi aspetta con ansia la prima lista che verrà trasmessa a Nyon: “Al di là delle 13 città e dei 16 progetti abbiamo le carte in regola per una scelta che avverrà sulla base di quello che oggi la FIGC trasmetterà all’UEFA. Siamo soddisfatti, nella misura in cui sappiamo quanto il lavoro da fare sia ancora mostruoso. Dobbiamo trasformare progetti, delibere e autorizzazioni in cantieri, con la necessità di aprirli entro la primavera del 2027 e chiuderli entro il 2031. Ma siamo fiduciosi, perché cerchiamo di fare le cose nel modo giusto, rispettando un elemento prezioso che è la scadenza temporale”.