Salerno, inaugurato il ristrutturato parcheggio sotterraneo dell'Irno Center Disponibili 60 posti a rotazione fino alle 20, di notte sosta riservata ai residenti della zona

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, l’autorimessa “Irno Center”, interessata da un intervento di riqualificazione, adeguamento e ammodernamento degli spazi e degli impianti. Il nuovo servizio di sosta è entrato ufficialmente in funzione lo scorso 1° ottobre, mettendo a disposizione dei residenti un sistema di parcheggio più moderno, sicuro e funzionale, basato su nuove modalità di accesso automatizzato e sul controllo da remoto dell’intera struttura.

"Il Comune di Salerno ha affidato a Salerno Mobilità S.p.A. la gestione dell’autorimessa. L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel processo di modernizzazione dei servizi di sosta cittadini e consente di garantire una gestione più efficiente degli spazi pubblici, rafforzando al tempo stesso le attività di controllo e di contrasto all’utilizzo irregolare delle aree di parcheggio - si legge nella nota di palazzo di città -. La formula adottata prevede la rotazione della sosta nelle ore diurne e la disponibilità del posto riservato ai residenti durante le ore notturne. A ciascun utente abbonato è stata consegnata una tessera codificata che consente l’accesso automatizzato alla struttura e la gestione della sosta".

L’autorimessa dispone complessivamente di 60 posti ed è destinata ai residenti nel Comune di Salerno. Il costo dell’abbonamento è di 80 euro al mese, con rinnovo mensile, e la durata del servizio è prevista per tre anni.

"Gli interventi realizzati hanno consentito di restituire alla piena funzionalità un’autorimessa moderna e sicura, dotata di sistemi tecnologici in grado di garantire anche un presidio costante dell’area. L’intera struttura è infatti monitorata da remoto H24 dalla Centrale Operativa di Salerno Mobilità - il dettaglio dell'intervento in una zona particolarmente congestionata, tra traffico e sosta selvaggia -. Tra le opere realizzate figurano l’automazione e la regolamentazione degli accessi attraverso tessere codificate, abilitate all’apertura automatica delle barriere, delle serrande e degli accessi pedonali, oltre all’installazione di un sistema di videosorveglianza composto da 24 telecamere.

È stato inoltre rifunzionalizzato l’impianto antincendio e sono stati riqualificati e tinteggiati i due livelli dell’autorimessa. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi, con l’installazione e l’aggiornamento della segnaletica e della cartellonistica verticale, il rifacimento della segnaletica orizzontale degli stalli e delle corsie e la sistemazione del tratto stradale di accesso al parcheggio".