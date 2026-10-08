Capodanno con Vasco a Salerno? De Luca scherza: "E' bello e caro ma costa..." Il sindaco assicura: "Stiamo lavorando per un bell'evento e siamo già partiti con le Luci d'artista"

"Stiamo lavorando per avere un bell'evento a Capodanno". Lo dice il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che guarda già alle prossime festività e sottolinea come la macchina organizzativa sia partita per tempo: "Siamo già partiti con Luci d'Artista".

NESSUNA CONFERMA PER VASCO ROSSI A CAPODANNO

Il sindaco non conferma la possibilità di avere Vasco Rossi per il concerto di fine anno. "Eh, esageriamo, non vi allargate. Vasco è bello e caro, ma costa", ha scherzato De Luca. "È impegnato, ovviamente, straimpegnato, ma non credo che faccia eventi a Capodanno. Ha già in programmazione molti eventi, ma non credo che farà la festa di Capodanno". Le dichiarazioni sono state rilasciate questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'autorimessa "Irno Center".

IL DOTTORATO HONORIS CAUSA E IL RITRATTO DELL'ARTISTA

De Luca ha poi commentato la giornata vissuta ieri da Vasco Rossi a Salerno, dove l'artista ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università degli Studi di Salerno. "È oltre che un grande artista anche un figlio di buona donna, parliamoci chiaro. Bravo, bravo, coinvolgente. È uno di quei personaggi che ricordiamo per la sua arte, per i sentimenti che trasmette a tante generazioni. Ognuno di noi ricorda un pezzo di Vasco".

"UN MAESTRO DI LIBERTÀ"

Per il sindaco, Vasco è stato anche "un maestro di libertà". "Di questi tempi insegnare ai giovani ad essere liberi, uomini e donne liberi, insegnare a pensare con la propria testa è comunque un bel messaggio", ha concluso De Luca. "La libertà significa anche rispetto delle regole e dei valori di solidarietà umana".